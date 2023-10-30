طرق لوقاية منزلك من دخول حشرة البق

انتشرت حشرة البق بشكل كبير في كثير من الدول ولذلك قدمت إدارة مكافحة الحشرات طرق الوقاية من حشرة البق والحفاظ على نظافة المنزل، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:



استبدال مراتب السرير كل سنتين إلى ثلاث سنوات، إذ يقي ذلك يقي من حدوث المشكلة من أساسها.



استخدام أغطية واقية للسرير، إذ تتوافر أغطية مصممة خصيصاً لحماية الفراش من وصول البق.

العمل على سد الفراغ الموجود أسفل الباب خاصة في حال العيش بالقرب من الكثير من المنازل السكنية الأخرى، وفي حال كان المنزل مليئاً بالشقوق والفراغات، فينبغي الإسراع في إغلاقها وإصلاحها بطريقة تمنع البق من الدخول من خلالها أو التواجد فيها.

لذلك فان الحل الأمثل في التخلص من البق بطريقه أمنة وصحية المتابعة الدورية للثقوب والمراتب.