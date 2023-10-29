فوائد غير متوقعة لتطعيم الالتهاب السحائي

قامت المدراس بحملة تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى من خلال حملات وزارة ومديريات الصحة، بهدف رفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، وتستهدف الحملة تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بالروضة والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى.

الالتهاب السحائي هو التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويحفز التورم من التهاب السحايا عادة أعراضاً مثل الصداع والحمى والعنق المتصلب.

نرصد في هذا التقرير أهمية تطعيم الالتهاب السحائي للتلاميذ واسبابه واعراضه حسب موقع kids health.

أهمية تطعيم إلتهاب السحائي

يساعد التطعيم على الوقاية من العدوى , ويجب أن يتلقى أي شخص كان مخالطًا لشخص مصاب بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية مخالطة لصيقة مضادًا حيويًا عن طريق الفم للوقاية من المرض، حتى إذا كان قد حصل على اللقاح.

يوفر المناعة اللازمة للاطفال ضد الأمراض المستهدفة في هذا التطعيم، وكذلك تشجيع الطلاب في مختلف الصفوف على الحصول على التطعيم لفائدته وأهميته.

نتج مرض المكورات السحائية عن نوع من البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى عدوى في مجرى الدم أو التهاب السحايا ، أو كليهما ، ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه بسرعة , لذلك يعتبر لقاح المكورات السحائية المتقارن فعال جدًا في الحماية من أربع سلالات من البكتيريا ، بينما يقي لقاح MenB من السلالة الخامسة.



كانت المستدمية النزلية في السابق السبب الرئيسي لالتهاب السحائي البكتيري لدى الأطفال. لكن اللقاحات الحديثة ضد المستدمية النَّزليَّة من النوع (ب) خفضت كثيرًا عدد حالات هذا النوع من التهاب السحايا.



اعراض الالتهاب السحائي

قد تتشابه الأعراض المبكرة لالتهاب السحايا مع أعراض الإنفلونزا. ومن الممكن أن تظهر الأعراض خلال ساعات عديدة أو خلال بضعة أيام.

وتتضمن الأعراض المحتملة لدى أي شخص أكبر من عامين ما يأتي:

حمى شديدة مفاجئة.

تيبس الرقبة.

الصداع الشديد.

الغثيان أو القيء.

التشوش أو صعوبة التركيز.

نوبات الصرع.

النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.

حساسية تجاه الضوء.

فقدان الشهية أو العطش.

طفح جلدي في بعض الحالات، كما هو الحال في التهاب السحايا بالمكورات السحائية.

أسباب التهاب السحايا

العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب السحايا. وتليها العدوى البكتيرية، ثم العدوى الفطرية والطفيلية في حالات نادرة. ونظرًا إلى أن العدوى البكتيرية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، فمن المهم معرفة سببها.

قد تؤدي الأسباب غير المُعدية أيضًا إلى الإصابة بالتهاب السحايا. وتتضمن التفاعلات الكيميائية والحساسية الدوائية وبعض أنواع السرطان والأمراض الالتهابية مثل الساركويد.