عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتطعيم الالتهاب السحائي

أهمية تطعيم إلتهاب
أهمية تطعيم إلتهاب السحائي

قامت المدراس بحملة تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى من خلال حملات وزارة ومديريات الصحة، بهدف رفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، وتستهدف الحملة تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بالروضة والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى.

الالتهاب السحائي هو التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويحفز التورم من التهاب السحايا عادة أعراضاً مثل الصداع والحمى والعنق المتصلب.

 نرصد في هذا التقرير أهمية  تطعيم الالتهاب السحائي للتلاميذ واسبابه واعراضه حسب موقع kids health.

 

أهمية تطعيم إلتهاب السحائي 
يساعد التطعيم على الوقاية من العدوى , ويجب أن يتلقى أي شخص كان مخالطًا لشخص مصاب بالتهاب السحايا بالمكورات السحائية مخالطة لصيقة مضادًا حيويًا عن طريق الفم للوقاية من المرض، حتى إذا كان قد حصل على اللقاح.

يوفر المناعة اللازمة للاطفال ضد الأمراض المستهدفة في هذا التطعيم، وكذلك تشجيع الطلاب في مختلف الصفوف على الحصول على التطعيم لفائدته وأهميته.

نتج مرض المكورات السحائية عن نوع من البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى عدوى في مجرى الدم أو التهاب السحايا ، أو كليهما ، ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه بسرعة , لذلك يعتبر لقاح المكورات السحائية المتقارن فعال جدًا في الحماية من أربع سلالات من البكتيريا ، بينما يقي لقاح MenB من السلالة الخامسة.

txt

يناسب أطفال المدرسة.. طريقة تحضير ساندوتش الدجاج بالباربيكو

txt

تحسين الذاكرة وعلاج الحساسية الأبرز .. فوائد مذهلة لتناول العنب

txt

4 أعشاب خطر على مرضى القلب .. اعرفها


كانت المستدمية النزلية في السابق السبب الرئيسي لالتهاب السحائي البكتيري لدى الأطفال. لكن اللقاحات الحديثة ضد المستدمية النَّزليَّة من النوع (ب) خفضت كثيرًا عدد حالات هذا النوع من التهاب السحايا.


اعراض الالتهاب السحائي 
قد تتشابه الأعراض المبكرة لالتهاب السحايا مع أعراض الإنفلونزا. ومن الممكن أن تظهر الأعراض خلال ساعات عديدة أو خلال بضعة أيام.

وتتضمن الأعراض المحتملة لدى أي شخص أكبر من عامين ما يأتي:
حمى شديدة مفاجئة.
تيبس الرقبة.
الصداع الشديد.
الغثيان أو القيء.
التشوش أو صعوبة التركيز.
نوبات الصرع.
النعاس أو صعوبة الاستيقاظ.
حساسية تجاه الضوء.
فقدان الشهية أو العطش.
طفح جلدي في بعض الحالات، كما هو الحال في التهاب السحايا بالمكورات السحائية.

أسباب التهاب السحايا 
العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب السحايا. وتليها العدوى البكتيرية، ثم العدوى الفطرية والطفيلية في حالات نادرة. ونظرًا إلى أن العدوى البكتيرية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، فمن المهم معرفة سببها.

قد تؤدي الأسباب غير المُعدية أيضًا إلى الإصابة بالتهاب السحايا. وتتضمن التفاعلات الكيميائية والحساسية الدوائية وبعض أنواع السرطان والأمراض الالتهابية مثل الساركويد.

طلاب المدارس الالتهاب السحائي تطعيمات المدارس حملة تطعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

لم يحقق فوزا.. تعليق أحمد شوبير علي هزيمة الأهلي أمام صن داونز

البنك المركزي يوجه ضربة قوية للمتلاعبين في سعر الدولار.. ماذا فعل

موضوعات متعلقة

احذرها .. علامات ما قبل السكري .. كيف تحمي نفسك من الإصابة به؟

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| انظر إلى الأوضاع بإيجابية

برج الأسد حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| محظوظ في إجراء مقابلة

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023| مشاريع جديدة في انتظارك

برج السرطان.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2023| برهن للجميع أنك تملك الكفاءة والخبرة

برج القوس وحظك اليوم 29 أكتوبر 2023.. تجديد نشاطك يساعدك على التقدم في العمل

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023.. استعد نشاطك بتمارين اليوجا والأيروبيكس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 29 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ترشيحاتنا

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسوان - القاهرة الصحراوي الغربي

سنسجل في القاهرة| أول تعليق لمدرب صن داونز بعد الفوز على الأهلي

هنوصلك.. وزارة التضامن تحدد أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي ومدرسة الروم بغزة

قصف إسرائيلي .. تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض جمالها | شاهد

كلمات رومانسية .. محامي فلسطيني يكتب على كفن زوجته ويحمل رضيعته الشهيدة.. فيديو

مؤلف ولاد رزق: انطلاق التصوير كان ضروريا مع موسم الرياض.. وأحمد الفيشاوي سيلحق بنا قريبا| حوار

لسنا بخير.. فلسطينية تكشف الأوضاع في غزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

الدولة العبرية تهدد إيلون ماسك بعد موقفه من غـ زة

400 جنيه| تراجع في سعر الذهب اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ