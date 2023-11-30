4 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء.. تعرف عليها

يعاني الكثيرون من الوزن الزائد في الشتاء وقد يشكل ذلك إزعاجا للكثيرين دون معرفة السبب ولكن غالبا بسبب الكسل وتخطي ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء، وقد تكون أيضاً نتيجة لعوامل مثل انخفاض مستوى النشاط والاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية، في حين أن التقلبات الصغيرة في الوزن لا تدعو للقلق، فإن اكتساب قدر كبير خلال الشتاء يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة ونمط الحياة.

وتوجد عدة أسباب قد تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء، وفقاً لموقع Health remediez ومنها:

أسباب زيادة الوزن في الشتاء:



السكريات:

وفقًا للباحثين، تناول السكريات يساعد على زيادة تناول السعرات الحرارية وزيادة الشهية في الشتاء ترجع أساسًا إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، ويمكن أن يكون بسبب حصص واستهلاك أكبر للأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الحلويات والأطعمة عالية الدهون.

قلة الحركة:

عادةً ما يقل النشاط البدني والقيام بالتمارين الرياضية؛ وصعوبة القيام بأي مجهود في الأجواء الباردة ،ومع قلة النشاط البدني يتم حرق عدد أقل من السعرات الحرارية يوميًا، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.



الاضطراب العاطفي الموسمي:

إن الاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من الاكتئاب يمكن أن يطرأ خلال أشهر الشتاء. وربما تتراوح حدته من خفيفة إلى شديدة، والتي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة وحياة الشخص الحياة. وبسبب الاضطراب الموسمي ناتج عن التغيرات في الهرمونات والناقلات العصبية،نتيجة قصر عدد ساعات النهار.



اضطربات النوم:

مع تغيرات الطقس وبرودة الجو وكما يُعتقد أن التغيرات واضطرابات النوم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الشهية وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات في أشهر الشتاء، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي يجب التعرض لأشعة الشمس في الصباح لتعويض قلة التعرض لليل والاكتئاب طوال المساء.