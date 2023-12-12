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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 بالغربية

ناخبون أمام لجان
ناخبون أمام لجان انتخابات الرئاسة بالغربية

أكد الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن جميع لجان محافظة الغربية تشهد كثافة كبيرة وتزاحم من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 


وأشار المحافظ إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية .

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وأضاف محافظ الغربية أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.


وأكد محافظ الغربية أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان عروس الدلتا دون معوقات.

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