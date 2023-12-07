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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تحقق تقدمًا في تصنيف GreenMetric لعام 2023

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الجامعة في التصنيفات الدولية، حيث شهدت الجامعة تقدمًا ملحوظا، حازت فيه المرتبة 465 من بين 1183 جامعة عالمية في تصنيف GreenMetric لعام 2023، مشيرا إلى أن هذا التقدم يعكس الالتزام الراسخ للجامعة بمعايير الاستدامة والرعاية البيئية.
 

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وأضاف رئيس  جامعة طنطا أنه على الصعيد المحلى، أظهرت جامعة طنطا تفوقًا ملحوظًا بتحقيقها المركز العاشر ضمن 26 جامعة مصرية مصنفة لعام 2023، على الرغم من زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة بمقدار 9 جامعات عن العام السابق.
 

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ومن جانبه أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التزام الجامعة بمعايير البيئة والاستدامة داخل الحرم الجامعي يأتي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، حيث يتم قياس أداء الجامعات بناءً على البنية التحتية، وكفاءة استخدامات الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبني مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، إلى جانب استخدام المياه ووسائل النقل، مع التركيز على دور التعليم في التنمية المستدامة.

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