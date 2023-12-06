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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوربية تمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الميادين أن  بلجيكا اتخذت قرارا بمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.

كما أفادت  وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنّ عدداً كبيراً من الإسرائيليين غادروا "إسرائيل" منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وذكر موقع "زمان يسرائيل" أنّ عدد المغادرين منذ 7 أكتوبر الماضي وصل إلى نصف مليون إسرائيلي، وذلك وفق معطيات سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية.

وفي التفاصيل ذكر الموقع أنّ نحو 370 ألف إسرائيلي غادروا "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وأيضاً غادر نحو 139.839 إسرائيلياً منذ مطلع نوفمبر الماضي وحتى نهاية الشهر ولم يعودوا.

كما أوضح الموقع أنّ النصف مليون إسرائيلي المغادرين لا يتضمنون عشرات آلاف العمال الأجانب والدبلوماسيين، الذين غادروا "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر بسبب سوء الأوضاع.

كما لفت الموقع إلى أنّ الهجرة إلى "إسرائيل" انكمشت هذه السنة، مع استقرار الوضع في أثيوبيا ونسبياً قي أوكرانيا، ومع تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في "إسرائيل" بسبب سياسة الحكومة.

وانخفض عدد المهاجرين من نحو 20 ألفاً في الفصل الأول من العام 2023 إلى نحو 11 ألفاً في الفصل الثالث. في الأسابيع الأولى من الحرب كادت الهجرة تتوقّف، متابعاً أنّ عدد المهاجرين إلى "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر أقلّ من 1% من عدد الإسرائيليين الذين غادروها.

وأشار الموقع إلى أنّ العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية تُفسّر، بشكل خاطئ، عودة 300 ألف إسرائيلي إلى الكيان، إذ تعتبر أنّها موجة كبيرة من الهجرة والعودة إلى "إسرائيل"، لكنها تتجاهل حقيقة أن أغلب الوافدين عادوا فقط من إجازات الأعياد.

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دولة أوربية تمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها


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