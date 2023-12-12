في آخر أيام الانتخابات الرئاسية| إقبال كثيف من السيدات بالمرج.. وتوافد الناخبين بكثافة في المنيل ومصر القديمة

حملة السيسي الرسمية: انتظام عملية فتح اللجان في ثالث يوم انتخابات

إقبال كبير من السيدات بالمرج

توافد الناخبين بكثافة في المنيل ومصر القديمة

شهدت الانتخابات الرئاسية إقبالا ملحوظا من الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الثالث والأخير، في لجان الاقتراع بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قبل فتح اللجان.. توافد كبير من سكان الوايلي للإدلاء بأصواتهم

توافد عدد كبير من الشباب والرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية، في لجنة الانتخاب بمدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات بالعباسية، التي تشهد اصطفاف عدد كبير من المواطنين قبل فتح اللجان تمهيداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. فتح لجان أرض اللواء وبولاق الدكرور أمام الناخبين

فتحت اللجان الفرعية في منطقة أرض اللواء، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة أبوابها أمام الناخبين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

فتح أبواب اللجان بالانتخابات الرئاسية في طرة

فتحت اللجان الانتخابية في حي طرة، وذلك في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في مصر ، حيث يتوافد المواطنون بكثافة.

في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.. لجان القاهرة والإسماعيلية تتزين لاستقبال الناخبين

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من إقبال الناخبين على اللجان في القاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء قبل فتح صناديق الاقتراع في يومها الثالث والأخير، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء 12 ديسمبر؛ لاستقبال الناخبين في ثالث أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

بدء التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة

بدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء؛ التصويت في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة.

ولم يتوقف إقبال الناخبين في اليوم الأخير للانتخابات، حيث اصطفوا منذ الثامنة صباحا أمام اللجان؛ انتظارا لبدء التصويت للإدلاء بأصواتهم، فيما عمل مشرفو اللجان على تنظيم الصفوف وإرشاد الناخبين إلى أرقام وأماكن لجانهم الفرعية.

واستمرت الأسر المصرية في اصطحاب أطفالها إلى مقر اللجان في مظهر احتفالي، يعكس رغبة المصريين في رسم مستقبل بلادهم.

حملة السيسي الرسمية: انتظام عملية فتح اللجان في ثالث يوم انتخابات

أعلنت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فتح أبواب الاقتراع في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 في موعدها عند تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام الناخبين بكافة أنحاء الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوي، انطلاق ثالث أيام ماراثون التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

توافد السيدات على لجان المعادي في ثالث أيام الانتخابات

توافدت مجموعة من السيدات، في صباح ثالث أيام الانتخابات، على لجنة محمد فريد في منطقة المعادي.

وحرصن على الأدلاء بأصواتهن، والمشاركة في العملية الانتخابية مع فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحاً.

إقبال كثيف من السيدات للإدلاء بأصواتهن بالمرج

توافد عدد كبير من السيدات في صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في اخر يوم لعملية التصويت الانتخابي في مدرسة علي بن أبي طالب في المرج.

وتفاعل الناخبون بالأغاني الوطنية التي ضمت أغنية تسلم الأيادي وبشرة خير للمطرب حسين الجسمي للاحتفال بالعرس الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024.

توافد المواطنين بكثافة بلجان مصر القديمة والمنيل للتصويت

شهدت منطقة المنيل ومصر القديمة توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

توافد المواطنين امام لجان مدينتي في ثالث ايام التصويت بانتخابات الرئاسة

بدأ الناخبين فى التوافد على لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة استعدادا لبدء التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال كثيف من المواطنين على لجان الانتخابات بالزيتون

توافد النساء بأعداد كبيرة على اللجان الانتخابية بمدرسة الزيتون الابتدائية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يشهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية تواجدا مكثفا من قبل الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في ذلك العرس الديمقراطي؛ حيث احتشدوا أمام اللجان والمقار الانتخابية في أجواء احتفالية مبهرة.

إقبال ملحوظ من السيدات على لجان بولاق الدكرور وأرض اللواء

شهدت لجان أرض اللواء وبولاق الدكرور الانتخابية، إقبالا كثيفا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الفرعية في منطقة أرض اللواء، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة أبوابها أمام الناخبين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

انتخابات الرئاسة 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.