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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: خط "رورو" السريع للحاصلات الزراعية يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالسفير / ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري.

 

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتعاون مع شركة ألمافيفا الإيطالية بشان تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل والتعاون مع تحالف مصري إيطالي في تنفيذ منظومة النقل الذكي الذكي على الطرق ITS.

 

وبحث وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاص بمشروع تسير  وافتتاح خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية وحيث تم  توقيع الوثائق التى تشكل الأساس القانونى لتسيير الخط   خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركى بين جمارك البلدين ومذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط DFDS  لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.

 

حيث اتفق  الجانبان على سرعة  نهو  إجراءات  وثيقة النقل البري و توفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متواز  ليتم توقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين في النصف الأول من يناير القادم  ليتم بعدها تحديد  الموعد النهائي لتسيير الخط، وأكد الوزير أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية 
خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية، باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو افريقيا.

 

ومن جانبه، قدم  السفير الإيطالي بالقاهرة  الشكر لوزير النقل وقطاع النقل البحري على التعاون الكبير لتسيير هذا الخط، مؤكدا اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا.

 

بالإضافة إلى أن هذا الخط سيساهم  في تشجيع وزيادة  الاستثمارات الإيطالية  في مصر خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية.

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