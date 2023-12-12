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أخبار البلد

رئيس تحرير صدى البلد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل مواطن

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد صبري

أدلى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري ومدير وكالة قنوات صدى البلد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في بلجنة المركز القومى للبحوث فى الدقي .

وأكد أحمد صبرى عقب الإدلاء بصوته، إن الانتخابات الرئاسية هي أهم استحقاق دستوري، والمشاركة فيها واجب وطنى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشيرا الى ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع، لدعم حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد.

الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري

وثمن رئيس تحرير صدي البلد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين كما أشاد صبري بتخصيص لجان للوافدين والتي تسمح بممارسة الحق الدستوري لغير المتواجدين بمحل اقامتهم.

الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

الكاتب الصحفي أحمد صبري
احمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الكاتب الصحفي احمد صبري يدلي بصوته الكاتب الصحفي احمد صبري يشارك في انتخابات الرئاسة

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