زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

حرصت الاستايلست دينا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت زوجة مجدي الهواري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع جاكت بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشقتها.

أنتعلت زوجة مجدي الهواري حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة مجدي الهواري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.