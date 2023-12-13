عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري

حرصت الاستايلست دينا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

txt

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي


تألقت زوجة مجدي الهواري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع جاكت بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشقتها.
أنتعلت زوجة مجدي الهواري حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة مجدي الهواري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
مجدي الهواري زوجة مجدي الهواري الاستايلست دينا عبد المعبود زوجة مجدي الهواري صور إطلالات دينا عبد المعبود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

موضوعات متعلقة

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

بعد ظهورها المثير للجدل| شاهد.. مي كساب قبل وبعد التخسيس

طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

أرخص وأحلى من المحلات ...طريقة عمل الباتون ساليه

ترشيحاتنا

يوم تاريخي..المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يعلق على اعتماد قرار وقف إطلاق النار

اللجنة العامة قسم أول أسوان: حصول المرشح السيسي على 98 ألفا و77 صوتا

بعد رشقات صاروخية على إسرائيل.. الاحتلال يقصف مواقع في لبنان وسوريا

اللجنة العامة 3 بمركز أبنوب بأسيوط: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 152 ألفا و 748 صوتاً

اللجنة العامة بقسم النزهة بالقاهرة: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 197 ألفا و356 صوتا      

حكم شرب الماء في الطواف أثناء أداء المناسك.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ