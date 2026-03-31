تعيين عمرو النقلي نائبا للرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال ببنك مصر

أعلن بنك مصر عن تعيين عمرو محمد زكي النقلي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بالبنك.

ويمتلك عمرو النقلي خبرة مصرفية ممتدة، حيث شغل منصب كبير مسؤولي الأعمال للشركات والمؤسسات المالية والحكومات في بنك ABC، وقاد خلال هذه الفترة العديد من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في تطوير الأعمال المصرفية وتعزيز نموها.

كما يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاستثمار، وائتمان الشركات، والقروض المشتركة، حيث تولى قيادة أنشطة الأعمال المصرفية عبر أكثر من 15 سوقًا في خمس قارات، محققًا نموًا ملحوظًا في حجم الأعمال، إلى جانب قيادته لعدد من مبادرات التحول الرقمي في العمليات المصرفية وتجربة العملاء.

وشغل النقلي كذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنكين تابعين لمجموعة بنوك ABC، من بينهما بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث اضطلع بدور محوري في الإشراف الإستراتيجي وتعزيز الحوكمة وتوجيه القرارات التشغيلية والتجارية.

كما تولى سابقًا عددًا من المناصب القيادية في كلٍ من سيتي بنك وبنك المشرق، واكتسب خلالها خبرات متقدمة في مجالات التمويل الهيكلي وتطوير الأعمال على المستوى الإقليمي.