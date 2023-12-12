مجهول.. طبيب بمستشفى كمال عدوان يروي تفاصيل اقتحام القوات الإسرائيلية للمبنى

قال الدكتور حسام أبو صفية، رئيس قسم طب الأطفال بـ مستشفي كمال عدوان في غزة، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من الطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأضاف أبو صفية لشبكة CNN، أن مدير مستشفي كمال عدوان الدكتور أحمد كحلوت كان من بين الذين نقلهم الجيش الإسرائيلي إلى جهة مجهولة.

وأوضح أن الوضع كان خطيراً للغاية، وأصبح القصف أكثر كثافة اليوم الثلاثاء حول المستشفى، وبعد ذلك وصل الجيش الإسرائيلي وطلب من جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عامًا مغادرة المبنى ليتم تفتيشهم.

وتابع: "ثم جاء دور الطاقم الطبي، وتم اعتقال العديد من الطواقم الطبية واقتيادهم إلى منطقة مجهولة، أكثر من 70 من الكوادر الطبية".

وقد سُمح له ولـ 5 أطباء آخرين بالبقاء في المستشفى لرعاية وحدة العناية المركزة والأطفال المبتسرين، وطلبوا منا التجمع في قسم أو مبنى واحد فقط وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ، وعدم التواجد بالقرب من الأبواب والنوافذ.

وأشار أبو صفية الى أن المستشفى بدون ماء أو كهرباء الآن، لافتا إلى أننا نعمل باستخدام كشافات بدائية لمتابعة المرضى المتبقين في المستشفى.

وأضاف أن النساء والأطفال وكبار السن النازحين ما زالوا في المستشفى.

وردا على سؤال حول الاعتقالات في مستشفى كمال عدوان، قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل العمل ضد معاقل حماس في شمال غزة، من بينها منطقة بيت لاهيا.

وأضاف أن الجيش يتخذ احتياطات "لتخفيف الضرر على غير المقاتلين".