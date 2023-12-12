تنسيقية الأحزاب عن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: كنتم قد المسئولية

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.

على قدر المسؤولية

وأكدت التنسيقية - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسؤولية، ومدركون لحجم التحديات والمخاطر، ومؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، وأن كثافة التصويت التي استمرت لثلاثة أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع.

وثمنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: "شكرًا كنتم قد المسئولية".