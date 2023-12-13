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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللجنة العامة برأس غارب بالبحر الأحمر: حصول المرشح السيسي على 20378 صوتا

اللجنة العامة برأس
اللجنة العامة برأس غارب بالبحر الأحمر

أعلنت  اللجنة العامة في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 20378 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 43 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل
 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة  دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت   252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1049 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت
فريد زهران: 6618 صوت
عبدالسند يمامة: 2643 صوت      
حازم عمر:  6893 صوت

قسم أول أسوان

أعلنت اللجنة الأولى العامة 1 قسم أول أسوان، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 98 ألفا و77 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على  4157 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 3894 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2425صوتا.

وقال إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 159508 ناخبا، وعدد الحضور 110087 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 108483 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1604 ناخبا.

بني سويف 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت  160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1033 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي:    152 ألف و684    
فريد زهران:          3000        
عبدالسند يمامة:       323    
حازم عمر:             3247


نتيجة اللجنة العامة بقسم أول المنصورة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول المنصورة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 145614 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 6144 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 7393 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 12771 صوتا.

 

نتيجة اللجنة العامة بقسم أول شبرا الخيمة
 

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتا

بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران 5000 صوتا

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 11657 صوتا

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتا

نتيجة اللجنة الأولى بمحافظة دمياط

وكانت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على على 40 ألفا و 536 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا.

وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1185 ، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتا.

البحر الأحمر انتخابات رئاسة الجمهورية السيسي فريد زهران عبدالسند يمامة حازم عمر

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