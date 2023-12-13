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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نخشى المعاناة والموت| الأمم المتحدة تعلن تهجير 85% من سكان غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أنها تخشى تهجير المزيد من سكان غزة من منازلهم، بعد تهجير 85% منهم بالفعل.

وقال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: " إن الأحداث في غزة وإسرائيل منذ 7 أكتوبر صادمة وتتجاوز توقعاتنا".

وأضاف: "للأسف، نتوقع أن يعاني سكان قطاع غزة من المزيد من الموت والمعاناة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بوقوع شهداء وجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين التابعة لـ الأونروا في مخيم جباليا في غزة.

كانت وزارة الصحة بغزة قالت إن "تطعيمات الأطفال نفدت بالكامل، ونحذر من الانعكاسات الصحية الكارثية لذلك، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 50 ألف شخص أصيبوا منذ إطلاق إسرائيل حملتها العسكرية على غزة، إضافة إلى استشهاد 18400 شخص جراء الهجوم.

وقالت منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" (Humanity and Inclusion)، الدولية المتخصصة في رعاية المعاقين، إن بتر الأطراف، والحروق، وإصابات المخ نتجت عن استخدام المواد المتفجرة في غزة.

المفوضية السامية للأمم المتحدة شؤون اللاجئين سكان غزة تهجير مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

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