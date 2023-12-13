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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شتم البنت ولوح لها بإشارات خادشة.. القبض على صاحب فيديو التجمع

فتاة
فتاة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. 

بالفحص تبين قيام إحدى الفتيات بتحرير محضر ضد قائد إحدى السيارات لقيامه بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الإستيلاء على الحقيبة الخاصة بها ، كما تبين قيام فتاتين أخرتين بتحرير محضرين ضد ذات الشخص لقيامه بإرتكاب ذات الأفعال. 

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته السيارة قيادته ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها لمعاناته من إضطرابات نفسية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية التجمع الاول التعدي على فتاة النيابة العامة تعدي على فتاة سيارة شرطة التجمع الأول

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