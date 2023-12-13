كل ما تريد معرفته عن استخراج كعب العمل

يهتم قطاع عريض من الشباب والخريجين بالبحث عن خطوات استخراج كعب العمل وتجهيز الأوراق اللازمة عند التقديم على وظيفة جديدة، ومن بينها كعب العمل.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2023

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة

اختيار من على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل

التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات

ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع

اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد

كتابة البيانات المطلوبة

الضغط على حفظ وتقديم الطلب

بعدها استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل

اوراق استخراج كعب العمل أونلاين 2023

تقديم الاوراق التالية:-

أصل تحقيق الشخصية بطاقة الرقم القومي مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل أصل المؤهل الدراسي أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد الرقم التأميني

كيفية استخراج كعب العمل 2023

التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص استلام كعب العمل

خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل 2023

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل اختيار التسجيل لأول مرة إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:- أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج أكمل التسجيل وأرسل الطلب توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك في اليوم التالي

خطوات الحصول على كعب العمل



بعد تجهيز كافة المستندات المطلوبة توجه إلى مكتب العمل الموجود بمحيط محل الإقامة، لتسليم الأوراق للموظف المختص، واستلام كعب العمل في اليوم التالي.

رسوم استخراج كعب العمل



تقدم الدولة كعب العمل بشكل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم لاستخراجه.

الأوراق المطلوبة لكعب عمل 2023 لغير الحاصلين على مؤهل

- لاستخراج كعب عمل 2023 لغير الحاصلين على مؤهل احضر صورة من بطاقة الرقم القومي، والأصل للاطلاع.

ومن بين الخدمات التي أتاحتها وزارة القوي العاملة للمواطنين، رابط استخراج كعب العمل أون لاين 2023، إذ يُعد من الأوراق الضرورية التي تُطلب عند التقديم إلى فرص العمل الشاغرة، ما يدفع الراغبين في شغل الوظائف إلى معرفة خطوات استخراج كعب عمل بما يوفر الوقت والمجهود، ويمنعهم من الوقوف في طوابير مزدحمة لساعات طويلة.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023:-

وتأتي خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023، عن طريق الآتي:

- الخطوة الأولي، الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي من هنا.

- الخطوة الثانية، تختار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

- الخطوة الثالثة، يجب عليك أن تقوم بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

- الخطوة الرابعة، يجب اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

- الخطوة الخامسة، يجب الضغط على حفظ وتقديم الطلب، يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل:-

ويمكن استخراج كعب العمل 2023 من خلال مكاتب العمل باتباع الطرق الآتية:

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

- تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- ينتظر مقدم الطلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل أون لاين 2023

- أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

- أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه.

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.

- شهادة خبرة إن وجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).

المستندات المطلوبة لغير الحاصلين على مؤهل

وفيما يخص استخراج كعب عمل بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهل يلزم عليهم تقديم مجموعة من المستندات التي تشمل مايلي

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية

- كما تشمل أيضا المستندات المطلوبة مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- يلزم تقديم الرقم التأميني من أجل استخراج كعب عمل

- وتشمل المستندات المطلوبة أيضا تقديم شهادة موقف التجنيد للذكور

-كما تتضمن المستندات المطلوبة تقديم شهادة خبرة إذا وجدت

- تتضمن المستندات شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة

- كما يلزم تقديم رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.