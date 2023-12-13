مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن اخر مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث أسعار الدولار محليا، التى واصلت ، الاستقرار في البنوك العاملة في مصر للشهر التاسع على التوالي.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع

..وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .

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