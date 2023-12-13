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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 -12-2023

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الاربعاء 13 - 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 -12-2023 في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,194 شراء 3,217 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,928 شراء 2,949 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,795 شراء 2,815 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,396 شراء 2,413 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,863 شراء 1,877 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,597 شراء 1,609 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 99,342 شراء 100,053جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,360 شراء 22,520جنيها.
الكيلو بيع 3,194,286 شراء 3,217,143 جنيها.

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .

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