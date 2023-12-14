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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وسعر أفضل موبايل Realme.. اتباع في 5 دقايق

أفضل موبايل Realme
أفضل موبايل Realme اتباع في 5 دقايق

انطلقت مبيعات هاتف ريلمي Realme GT 5 Pro اليوم في الصين في تمام الساعة 10 صباحًا (بالتوقيت المحلي) وتعد الصين من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، وبعد وقت قصير من طرحه للبيع، أكدت Realme أن هاتف GT 5 Pro حقق إنجازًا مذهلاً في المبيعات من خلال تجاوز الرقم القياسي لأول مبيعات لجميع منتجات Realme الجديدة في عام 2023 في غضون 5 دقائق فقط. 

وجدير بالذكر أن مبيعاته الأولية تجاوزت إجمالي مبيعات هاتف Realme GT 2 Pro خلال الأشهر الثلاثة الأولى. للتذكير، تم الإعلان عن الجهاز في الصين في 7 ديسمبر.

 

سعر Realme GT 5 Pro

 

يأتي Realme GT 5 Pro في الصين في العديد من التكوينات: 12GB + 256GB و 16GB + 256GB و 16GB + 512GB و 16GB + 1TB. ويبلغ سعر هذه الإصدارات (~ 479 دولارًا) و (~ 521 دولارًا) و (~ 563 دولارًا) و (~ 605 دولارًا).
يقدم البيع الأولي للجهاز خصمًا بقيمة (14 دولارًا)، يمكن للمشترين الحصول على هاتف GT 5 Pro بألوان مثل Red Rock و Bright Moon و Starry Night.

من المتوقع أيضًا إصدار Realme GT 5 Pro في السوق العالمية. قد تظهر إعلانات الإطلاق العالمي للجهاز في يناير أو فبراير 2024. إليك نظرة على مواصفات GT 5 Pro.

أفضل موبايل Realme اتباع في 5 دقايق

مواصفات Realme GT 5 Pro

 

يتميز Realme GT 5 Pro بشاشة BOE OLED منحنية مقاس 6.78 بوصة والتي تقدم دقة 1.5K تبلغ 2780 × 1260 بكسل، ومعدل تحديث مرتفع 144 هرتز، ودرجة سطوع تبلغ 4500 شمعة، ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة. كما تحتوي على كاميرا أمامية 32 ميجابكسل، ويحتوي الجزء الخلفي على مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل مزود بميزة OIS، وعدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل، وعدسة تقريب مقربة 50 ميجابكسل periscope مع تقريب بصري 3x.

أفضل موبايل Realme اتباع في 5 دقايق

يتميز هاتف Realme GT 5 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مدعومًا ببطارية 5400 مللي أمبير، وذاكرة LPDDR5x RAM، و UFS 4.0. 
يدعم الجهاز الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.
تم تجهيز GT 5 Pro بميزات أخرى، مثل Realme UI 5 المستند إلى Android 14، ومكبرات صوت ستيريو ثنائية، ووحدة تبديد حراري 12000 مم²، ومحرك خطي X-axis كبير، وهيكل IP64 مع إطار من سبائك الألومنيوم.

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