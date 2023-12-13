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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عوامل اختيار موبايل رخيص بأقوى أداء

عوامل اختيار موبايل
عوامل اختيار موبايل رخيص بأقوى أداء

مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبح من الضروري اختيار هاتف يتمتع بأداء قوي وسعر رخيص.

 

وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار هاتف رخيص بأقوى أداء، منها:

 

• المعالج: يعد المعالج أهم عامل يؤثر على أداء الهاتف، ولذلك يجب اختيار هاتف بمعالج قوي من شركة تصنيع معروفة.

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): تلعب ذاكرة الوصول العشوائي دورًا مهمًا في سرعة أداء الهاتف، ولذلك يجب اختيار هاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت على الأقل.

• ذاكرة التخزين الداخلية: تُستخدم ذاكرة التخزين الداخلية لتخزين التطبيقات والبيانات، ولذلك يجب اختيار هاتف بذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت على الأقل.

• الشاشة: تعد الشاشة من أهم عوامل تجربة الاستخدام، ولذلك يجب اختيار هاتف بشاشة بدقة عالية وحجم مناسب.

• الكاميرا: تُستخدم الكاميرا في التقاط الصور ومقاطع الفيديو، ولذلك يجب اختيار هاتف بكاميرا بدقة عالية ومزايا مناسبة للاحتياجات.

• البطارية: تلعب البطارية دورًا مهمًا في عمر الهاتف، ولذلك يجب اختيار هاتف ببطارية بسعة كبيرة.

 

وفيما يلي بعض الهواتف الرخيصة التي تتمتع بأداء قوي:

 

• Realme 9i: يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 680، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD+، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

عوامل اختيار موبايل رخيص بأقوى أداء

• Poco M4 Pro 4G: يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G96، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة Full HD+، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 8 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

عوامل اختيار موبايل رخيص بأقوى أداء

• Infinix Hot 12 Play: يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وشاشة IPS LCD مقاس 6.82 بوصة بدقة HD+، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

عوامل اختيار موبايل رخيص بأقوى أداء

وأخيرًا، يجب ملاحظة أن أداء الهاتف يعتمد أيضًا على عوامل أخرى، مثل نظام التشغيل وواجهة المستخدم والتطبيقات التي يتم تشغيلها.

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