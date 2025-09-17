مصرع 60 شخصا في حادث انقلاب قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

لقى نحو 60 شخصًا حتفهم إثر انقلاب قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وكان على متن القارب 74 لاجئًا، معظمهم من السودان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وفي سياق آخر، ارتفعت وفيات الكوليرا في دارفور غرب السودان إلى (500) حالة بعد تسجيل (17) وفاة جديدة أمس الثلاثاء، وفقًا لصحيفة "سودان تريبيون".

ووفق ما أعلنته المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور غرب السودان على لسان المتحدث باسمها آدم رجال، تم تسجيل (135) إصابة جديدة يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى (12061) إصابة.

وأوضح أن معظم المناطق المتضررة تعاني من نقص المحاليل الوريدية، رغم الجهود المبذولة من المنظمات الإنسانية والمتطوعين والسلطات المحلية لمكافحة المرض.