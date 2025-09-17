قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم
رفع معاش المحامين إلى 4 آلاف جنيه.. التصويت خلال أيام
ننشر تفاصيل نظام امتحانات وتقييمات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”
خالد أبو بكر: حكومة نتنياهو تعاني تراجع الدعم الدولي وتواجه عزلة كبيرة
شلبي: الأهلي يعقد عمومية خاصة لتوفيق أوضاعه وفق تعديلات قانون الرياضة
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025
خالد أبو بكر: مصر ستظل في مشكلة مع إسرائيل طالما أن هذا الكيان يمارس العدوان
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)،  تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وأوضحت وكالة رويترز أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي عدوان يوجه إلى أحد البلدين بمثابة عدوان على الآخر، مما يعكس التزاماً صريحاً بالدفاع المشترك وتعزيز الردع الإقليمي ضد أي تهديدات محتملة.

من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن الاتفاقية مع المملكة تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وفي وقت سابق،  استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم،  محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان .

ولي العهد السعودي محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان باكستان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك السعودية وباكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

فوائد البصل الصحية

فوائد البصل الصحية.. غذاء مذكور في القرآن يقيك من 5 أمراض خطيرة

جانب من الورشة

ورشة لطارق الدسوقي عن دور الفن في تنمية الوعي لطالبات الأزهر بالإسكندرية

آثار الشهرة المبكرة

اكتئاب وتنمر.. عضو مرصد الأزهر تحذر من آثار الشهرة المبكرة لـ الأطفال

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد