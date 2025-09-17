السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وأوضحت وكالة رويترز أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي عدوان يوجه إلى أحد البلدين بمثابة عدوان على الآخر، مما يعكس التزاماً صريحاً بالدفاع المشترك وتعزيز الردع الإقليمي ضد أي تهديدات محتملة.

من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن الاتفاقية مع المملكة تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وفي وقت سابق، استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان .