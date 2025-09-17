أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصحفي الأسترالي جون ليونز، مراسل قناة ABC، وذلك قبل أيام من اجتماع محتمل بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال حديث صحفي خارج البيت الأبيض، وجه ليونز سؤالا للرئيس الأمريكي حول مدى ملاءمة احتفاظه بمصالح تجارية كبيرة أثناء توليه منصبا رسميا، في إشارة إلى تضارب محتمل في المصالح بين رئاسته وإمبراطوريته الاقتصادية.

ترامب لم يتردد في الرد، معتبرا أن طرح مثل هذه الأسئلة يسيء لأستراليا، وقال موجهاً حديثه للصحفي: "برأيي، أنت تضر بأستراليا كثيرا الآن، وسأبلغ ألبانيزي عنك عندما ألتقيه قريباً. لقد رسمت صورة سيئة للغاية."

ورغم إشارته إلى لقاء قريب مع رئيس الوزراء الأسترالي، لم يعلن ترامب عن موعد محدد، بينما يستعد ألبانيزي للتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 سبتمبر.

وكان الزعيمان أجريا مكالمة هاتفية بداية الشهر الجاري وصفت بـ"الإيجابية"، وهي رابع اتصال مباشر بينهما منذ تولي ألبانيزي رئاسة الحكومة. وأشاد ترامب خلال المكالمة برئيس الوزراء الأسترالي، واصفا إياه بـ"الرجل الجيد".

يذكر أن لقاء مباشرا كان مقرراً بين الطرفين على هامش قمة مجموعة السبع (G7) في كندا في يونيو الماضي، إلا أنه ألغي بعد مغادرة ترامب المبكرة بسبب التطورات المتعلقة بالصراع بين إيران وإسرائيل.