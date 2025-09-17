قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصحفي الأسترالي جون ليونز، مراسل قناة ABC، وذلك قبل أيام من اجتماع محتمل بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال حديث صحفي خارج البيت الأبيض، وجه ليونز سؤالا للرئيس الأمريكي حول مدى ملاءمة احتفاظه بمصالح تجارية كبيرة أثناء توليه منصبا رسميا، في إشارة إلى تضارب محتمل في المصالح بين رئاسته وإمبراطوريته الاقتصادية.

ترامب لم يتردد في الرد، معتبرا أن طرح مثل هذه الأسئلة يسيء لأستراليا، وقال موجهاً حديثه للصحفي: "برأيي، أنت تضر بأستراليا كثيرا الآن، وسأبلغ ألبانيزي عنك عندما ألتقيه قريباً. لقد رسمت صورة سيئة للغاية."

ورغم إشارته إلى لقاء قريب مع رئيس الوزراء الأسترالي، لم يعلن ترامب عن موعد محدد، بينما يستعد ألبانيزي للتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 سبتمبر.

وكان الزعيمان أجريا مكالمة هاتفية بداية الشهر الجاري وصفت بـ"الإيجابية"، وهي رابع اتصال مباشر بينهما منذ تولي ألبانيزي رئاسة الحكومة. وأشاد ترامب خلال المكالمة برئيس الوزراء الأسترالي، واصفا إياه بـ"الرجل الجيد".

يذكر أن لقاء مباشرا كان مقرراً بين الطرفين على هامش قمة مجموعة السبع (G7) في كندا في يونيو الماضي، إلا أنه ألغي بعد مغادرة ترامب المبكرة بسبب التطورات المتعلقة بالصراع بين إيران وإسرائيل.

ترامب يوبخ صحفيا أستراليا دونالد ترامب الصحفي الأسترالي جون ليونز ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي ترامب وأستراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

"وزارة التربية والتعليم.. من تحديات لإنجازات"

خلال فعاليات إطلاق دوري المدارس|فيلم تسجيلي عن جهود التعليم للتغلب على التحديات

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

جانب من الفاعليات

المدير التنفيذي يكشف إنجازات نادي جامعة حلوان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد