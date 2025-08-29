قبيل مغادرته .. السفير الإيراني في أستراليا يصف اتهامات سيدني لطهران بـ"الأكاذيب"

غادر السفير الإيراني في أستراليا، أحمد صادقي، الخميس، البلاد بعد انتهاء مهلة طرده التي منحتها له الحكومة الأسترالية، واصفًا الاتهامات الموجهة ضد بلاده بأنها "ادعاءات باطلة وافتراءات لا أساس لها".

وقال صادقي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، قبيل صعوده إلى الطائرة في مطار سيدني: "هذه كلها أكاذيب وافتراءات عارية عن الصحة"، مؤكدًا أنه يكن احترامًا للشعب الأسترالي رغم القرار السياسي الذي وصفه بـ"المجحف".

وكان السفير قد ودّع مقر إقامته في كانبرا في وقت سابق ملوحًا بيده لكاميرات التلفزيون قائلاً: "أحب الشعب الأسترالي.. وداعًا".

ويأتي القرار الأسترالي بعد أن أمهلت كانبرا السفير 72 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها لطرد سفير منذ الحرب العالمية الثانية.

كما مُنح ثلاثة من موظفي السفارة الإيرانية مهلة سبعة أيام للمغادرة، في إطار تشديد الضغوط على طهران.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قد أعلن أن تقارير استخباراتية أشارت إلى تورط أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في دفع أموال لعناصر إجرامية من خارج البلاد، بزعم مشاركتهم في تنفيذ هجمات استهدفت كنيسًا يهوديًا ومطعمًا يقدم الأطعمة "الكوشير" في سيدني.

ويرى مراقبون أن قرار الطرد يعكس تصعيدًا غير مسبوق في العلاقات بين كانبرا وطهران، حيث تحاول أستراليا إرسال رسالة صارمة بشأن رفضها لأي نشاط خارجي قد يُنظر إليه كتهديد لأمنها القومي أو لسلامة الجالية اليهودية في البلاد.

وفي المقابل، يؤكد دبلوماسيون أن هذه الأزمة قد تُلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدين، خصوصًا أن طهران تنظر إلى القرار باعتباره خطوة سياسية مدفوعة بضغوط أمريكية وغربية، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من التوترات الدبلوماسية بين الجانبين.