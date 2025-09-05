إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية

أعلنت إيران، عن خفض مستوى البعثة الدبلوماسية الأسترالية في طهران، رداً على إجراء مماثل اتخذته كانبيرا مؤخراً، مؤكدة مغادرة السفير الأسترالي للأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن القرار يأتي "وفق الأعراف والقوانين الدبلوماسية"، مضيفاً: "لا نرحب بخفض مستوى العلاقات لأنه بلا مبرر، وسيُلقي بظلاله على العلاقات بين الشعبين الإيراني والأسترالي".

وأوضح بقائي أن القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في كانبيرا سيواصل عمله، نافياً في الوقت ذاته الاتهامات الأسترالية ضد طهران بالوقوف وراء هجمات "معادية للسامية" في سيدني وملبورن، واصفاً إياها بأنها "ادعاءات مثيرة للسخرية ولا أساس لها".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أمرت في وقت سابق بطرد السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين آخرين، وسحبت سفيرها من طهران، إلى جانب تعليق عمل سفارتها هناك، متهمة إيران بالضلوع في أنشطة تستهدف المجتمع اليهودي داخل أستراليا.

ويأتي هذا التصعيد الجديد ليزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين، التي شهدت توتراً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة على خلفية اتهامات متبادلة بشأن التدخلات الأمنية. ويرى مراقبون أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلباً على التعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والتعليم والتبادل الثقافي.

في المقابل، لم تستبعد مصادر دبلوماسية أن تسعى أطراف ثالثة إلى الوساطة لتخفيف حدة الأزمة، خاصة أن الخطوة المتبادلة بين طهران وكانبيرا تتعارض مع التوجهات الإقليمية نحو تخفيف التوترات والانخراط في مسارات دبلوماسية أكثر هدوءاً.