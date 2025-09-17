طعام غير متوقع يحسن الهضم والقولون والقلب ويعالج السمنة

تحتوى الكوسة على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة وحمض البانتوثينيك، والكولين، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والسيلينيوم.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نعرض لكم اهم الفوائد الصحية لتناول الكوسة بانتظام.



مصدر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي



فمن المعروف أن بذور أنواع مختلفة من القرع تحتوي على أنواع عديدة من المغذيات النباتية التي تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي ومن بين هذه المواد المضادة للأكسدة فيتامين سي وفيتامين أ، وفائق أكسيد ديسميوتاز ، وغلوتاثيون بيروكسيديز، وجلوكوز-6-فوسفاتيز وتتواجد معظم محتوى مضادات الأكسدة في قشر الكوسة، لذا يُنصح بعدم تقشيرها.

تحتوي ثمرة متوسطة الحجم من الخضار/الفاكهة على أكثر من 50% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي في الحفاظ على بطانة خلايا الدم الحيوية، وخفض ضغط الدم، والحماية من الالتهابات وانسداد الشرايين.

خصائص مضادة للالتهابات

يمكن أن تحسن صحة القلب حيث تتكوّن الكوسة وأنواع القرع الأخرى بشكل أساسي من الماء والكربوهيدرات ، وتحديدًا من النوع الذي يُسمى عديدات السكاريد.

تحتوي الكوسة على نسبة جيدة من الألياف تسمى البكتين، وهو نوع من السكاريد المفيد المرتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والقدرة على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي.

ومن المعروف أن ألياف البكتين، والتي توجد أيضًا في التفاح والكمثرى، تعمل على تحسين صحة الشرايين وتقليل الالتهاب المسبب للأمراض، لذلك قد توفر أيضًا الحماية ضد مرض السكري ومقاومة الأنسولين.

علاج السمنة

نظرًا لارتباط عوامل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب ارتباطًا وثيقًا، فمن المفيد أن تساعد الكوسة في إنقاص الوزن.

تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض السكر والكربوهيدرات قد يكون فعالًا في التحكم في وزن الجسم، نظرًا لتأثيره الإيجابي على الأنسولين والهرمونات الأخرى.

بالطبع، هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار، وخاصة عدد المصادر الصحية للدهون والفواكه الطازجة الكاملة التي يستهلكها شخص ما، ولكن الكوسة يمكن أن تلعب بالتأكيد دورًا في النظام الغذائي الصحي للقلب والذي من وزن الجسم.

مصدر غني بالبوتاسيوم

من فوائد الكوسة التي غالبًا ما تُغفل، غناها بمعدن البوتاسيوم المفيد للقلب.

كوب واحد من الكوسا المطبوخة يُعطيك أكثر من 10% من حاجتك اليومية، وهو ما يزيد عادةً عن الكمية المُضمنة في مُكملات الفيتامينات المتعددة التقليدية.

تشير الأبحاث إلى أن انخفاض البوتاسيوم يرتبط باختلال توازن المعادن الأخرى، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها كما يُعدّ البوتاسيوم وسيلة طبيعية لخفض ضغط الدم، إذ يُعاكس آثار اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم.

إن زيادة تناول البوتاسيوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وقد يقلل أيضًا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب

يساعد على تحسين الهضم



تُفيد الكوسة صحة الجهاز الهضمي، ويُنصح بتناولها غالبًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل التهاب الرتج، نظرًا لقدرتها على ترطيب الجسم وتوفيرها العناصر الغذائية الأساسية وتشير الأبحاث إلى أنها تُوفر أيضًا حماية مضادة للالتهابات في الجهاز الهضمي، مما يُساعد في تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي والقرحة ومتلازمة تسرب الأمعاء.