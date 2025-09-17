ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

يحتوى البروكلى على كمية كبيرة من البوتاسيوم والذى يساعد على حفظ جهازك العصبى ووظائف العقل فى حالة صحية جيدة ويعزز نمو العضلات كما أنة يحتوى على الماغنسيوم والكالسيوم اللذان يساعدان فى تنظيم ضغط الدم.

ويساعد البروكلى بإنقاص الوزن بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن كما أنه يحتوي على مواد مضادة للسرطان.

فوائد البروكلى..

1- يحتوي البروكلى على البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم، لذا فهو أفضل علاج لضغط الدم المرتفع.



2- لعظام قوية تناولي البروكلي فهو يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين K المهمين لصحة وكثافة العظام والأسنان.



3- يعتبر البروكلي من أغنى الأطعمة بفيتامين سي مما يجعله مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد البرد.



4- يساعد البروكلى على حماية جهازك المناعى لأحتوائه على الزنك والسيلينيوم والبيتا كاروتين، مما يقوي ويحمي جهازك المناعى.



5- احرصى على احتواء نظامك الغذائى على البروكلى، فهو مليء بالألياف التى تساعد على شعورك بالشبع لفترة أطول.



6- البروكلي يحمي قلبك من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ولذا تناولي كوبا واحدا منها، فهو مليء بمضادات الأكسدة اللازمة لصحة قلبك.



المصدر هيلثى لاين

