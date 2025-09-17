المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة

يقف المتحف المصري الكبير، المشروع الثقافي الأضخم في العالم، شامخًا بجوار أهرامات الجيزة ليكون نافذة تطل منها البشرية على الحضارة المصرية العريقة.

منذ الإعلان عن إنشاء المتحف المصري الكبير عام 2002، أصبح رمزًا للطموح المصري في تقديم تجربة غير مسبوقة، تمزج بين التراث العريق وأحدث تقنيات العرض المتحفي.

ومن المتوقع أن يستقبل المتحف 15 ألف زائر يوميًا، ويعد بمثابة نقطة تحول في قطاع السياحة داخل مصر، ويضم مجموعة ضخمة من القطع الأثرية التي تمتد عبر 5000 عام، ما يجعله وجهة لا تُضاهى لمحبي التاريخ وعشاق الفراعنة.

وكان لـ"صدى البلد" جولة داخل المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في نوفمبر المقبل.