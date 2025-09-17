جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" وبرفقتهما فتاة فاقدة للوعى ويشتبه فى كونها تحت تأثير مادة مخدرة بالجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك"، وقائدها ومستقليها (سائق وعاطل وفتاة – مقيمون بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة")، وبحوزة أحدهم (كمية لمخدر البودر) .. وبمواجهتهم اعترفوا أنهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" وتعاطيهم لمخدر "البودر" شعرت الفتاة بحالة إعياء لتناولها جرعة زائدة من المخدر وأقر أحدهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار .

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.