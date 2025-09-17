كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على مالك صيدلية وإحداث تلفيات بها في الشرقية.

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بالشرقية بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول : (مالك صيدلية) طرف ثان (سيدة ، زوجها ، نجلهما "يعمل بذات الصيدلية" ) جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالصيدلية لقيامه بطرد نجلهما من الصيدلية لإهماله فى العمل.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.