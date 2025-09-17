استدعاء مروة يسري صاحبة حساب بنت مبارك لسماع أقوالها في بلاغ ضد فنانة شهيرة

أمرت جهات التحقيق باستدعاء مروة يسري، صاحبة حساب بنت مبارك في بلاغ رقم 1385 جنح اقتصادية المنتزه أول الإسكندرية، والمقدم من التيك توكر أحمد وهبة، ضد فنانة شهيرة.

استدعاء مروة بنت مبارك لسماع أقوالها في بلاغ ضد فنانة شهيرة

مثلت مروة يسري صاحبة حساب بنت مبارك، أمام النيابة ودفعت المحامية الخاصة بها بعدم جواز الفحص كون الدعوى تم الفصل فيها وضمها للجنحة المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة.

وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، جلسة 28 سبتمبر الجاري، للاستئناف على حكم حبس مروة يسري الشهيرة بـ ابنة مبارك، على قرار حبسها لمدة سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.