ضبط 5 سيدات مارسن الأعمال المنافية عبر تطبيق بالإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 5 سيدات لقيامهن بارتكاب أعمال منافية للآداب العامة فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

الداخلية تضبط 5 سيدات مارسن الأعمال المنافية عبر تطبيق بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية") بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.