ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه معرضاً حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بطالب وإحداث إصابته بالغربية.

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا من (طالب – مقيم بدائرة المركز) بأنه حال عبوره لأحد الطرق اصطدمت به دراجة نارية تسير عكس الاتجاه ما أدى لإصابته بكدمات متفرقة.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (طالب – "لايحمل رخصة قيادة").. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.