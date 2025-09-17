الرياض تستضيف السوبر الإيطالي 2025.. الاتحاد السعودي يعلن المواعيد والأندية المشاركة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استضافة العاصمة الرياض لبطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر 2025.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تحت شعار: "أبطال الكرة الإيطالية، في الرياض"، في إشارة إلى الحدث الذي سيجمع نخبة الأندية الإيطالية الكبيرة.

الأندية المشاركة في السوبر الإيطالي:

نابولي (بطل الدوري الإيطالي)

إنتر ميلان (وصيف الدوري)

بولونيا (بطل كأس إيطاليا)

ميلان (وصيف الكأس)



المواعيد الرسمية للمباريات:

نصف النهائي: يومي 18 و19 ديسمبر 2025.

النهائي: يوم 22 ديسمبر 2025.

وأوضح الاتحاد السعودي أن تذاكر البطولة ستُطرح للبيع قريبًا، داعيًا الجماهير للاستعداد لمتابعة واحدة من أبرز المنافسات الأوروبية التي تقام على الأراضي السعودية، في إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة كروية عالمية.