موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في تمام الثامنة مساءً يوم الجمعة، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس حصريًا.

الأهلي يدخل اللقاء برغبة قوية في استعادة نغمة الفوز بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لمثله، حيث يسعى الجهاز الفني لتصحيح المسار وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، خصوصًا مع تراجع نتائجه منذ بداية الموسم.

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، بجانب خسارة وحيدة أمام بيراميدز.

طموحات سيراميكا

على الجانب الآخر، يتطلع سيراميكا كليوباترا إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، مستندًا إلى حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق مؤخرًا، بالإضافة إلى امتلاكه عناصر قادرة على إحداث الفارق داخل أرض الملعب.