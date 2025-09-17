قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي على خلفية مقترحات بفرض عقوبات بسبب حرب غزة
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي آخر التطورات في غزة
رياضة

مانشستر يونايتد يُسجل خسارة سنوية للسنة السادسة على التوالي

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء، عن خسارة صافية سنوية للسنة السادسة على التوالي، وتوقع انخفاضًا في الإيرادات للسنة المالية الحالية، مما يُسلط الضوء على الصعوبات المالية المستمرة التي يواجهها النادي.

سجّل النادي الإنجليزي الممتاز خسارة قدرها 33 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو ما يُمثل تحسنًا عن عجز العام السابق البالغ 113.2 مليون جنيه إسترليني.

ويعكس انخفاض الخسارة السنوية إجراءات خفض التكاليف الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي بعد سنوات من الأداء الضعيف داخل الملعب وخارجه.

وأعلن النادي عن توقعاته بإيرادات تتراوح بين 640 و660 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2026، مقارنةً بـ 666.5 مليون جنيه إسترليني المُعلن عنها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

انخفضت أسهم مانشستر يونايتد المُدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 3.8% لتصل إلى 15.79 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل السوق.


شدد الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة قواعد إنفاق الأندية بموجب قواعد الربحية والاستدامة، المصممة لتحقيق تكافؤ الفرص والحد من الإنفاق المفرط للملاك الأثرياء.

تكبد مانشستر يونايتد خسائر بلغت حوالي 175 مليون جنيه إسترليني منذ السنة المالية 2023.

تحدد قواعد الربحية والاستدامة حدًا أقصى للخسائر عند 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مع السماح بخصم الاستثمارات في البنية التحتية والأكاديميات والجمعيات الخيرية وكرة القدم النسائية.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي غداً الخميس

فيلم جعفر بناهي

يعرض في الجونة.. فيلم جعفر پناهی «It Was Just an Accident» يمثل فرنسا في الأوسكار

سعد لمجرد

سعد لمجرد: شرف لى الغناء باللهجة المصرية و"شبه دماغي" أغنية كلها فرح

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

