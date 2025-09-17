مانشستر يونايتد يُسجل خسارة سنوية للسنة السادسة على التوالي

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الأربعاء، عن خسارة صافية سنوية للسنة السادسة على التوالي، وتوقع انخفاضًا في الإيرادات للسنة المالية الحالية، مما يُسلط الضوء على الصعوبات المالية المستمرة التي يواجهها النادي.

سجّل النادي الإنجليزي الممتاز خسارة قدرها 33 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهو ما يُمثل تحسنًا عن عجز العام السابق البالغ 113.2 مليون جنيه إسترليني.

ويعكس انخفاض الخسارة السنوية إجراءات خفض التكاليف الكبيرة التي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي بعد سنوات من الأداء الضعيف داخل الملعب وخارجه.

وأعلن النادي عن توقعاته بإيرادات تتراوح بين 640 و660 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2026، مقارنةً بـ 666.5 مليون جنيه إسترليني المُعلن عنها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

انخفضت أسهم مانشستر يونايتد المُدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 3.8% لتصل إلى 15.79 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل السوق.



شدد الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة قواعد إنفاق الأندية بموجب قواعد الربحية والاستدامة، المصممة لتحقيق تكافؤ الفرص والحد من الإنفاق المفرط للملاك الأثرياء.

تكبد مانشستر يونايتد خسائر بلغت حوالي 175 مليون جنيه إسترليني منذ السنة المالية 2023.

تحدد قواعد الربحية والاستدامة حدًا أقصى للخسائر عند 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مع السماح بخصم الاستثمارات في البنية التحتية والأكاديميات والجمعيات الخيرية وكرة القدم النسائية.