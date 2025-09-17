محمد صلاح ينفرد بالوصافة في قائمة الأكثر مشاركة مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة فصل جديد في مسيرته مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما حقق رقمًا تاريخيًا في مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

فقد أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت التشكيلة الأساسية للريدز في مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2025-2026، والتي شهدت تواجد صلاح منذ البداية.

وبمشاركته أمام الفريق الإسباني، رفع صلاح رصيده إلى 74 مباراة بقميص ليفربول في دوري الأبطال، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر مشاركة بتاريخ النادي بالبطولة، متفوقًا على أسطورة الفريق السابق ستيفن جيرارد الذي شارك في 73 مباراة.

ويظل المدافع السابق جيمي كاراجر متصدر القائمة برصيد 80 مباراة في البطولة الأوروبية مع ليفربول.

المباراة تُقام في أجواء جماهيرية كبيرة، مع ترقب لمساهمة محمد صلاح في تعزيز إنجازاته الفردية ومساعدة فريقه على تحقيق انطلاقة قوية في مشواره القاري.