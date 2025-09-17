قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصحاحات متخصصة.. سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

أصحاحات متخصصة

وبدأ قداسته سلسلة جديدة بعنوان "أصحاحات متخصصة"، وأشار إلى أن الكتاب المقدس ممتلئ بالدروس والمعرفة، وبه بعض الأصحاحات المتخصصة في موضوع واحد فقط، واختار هذه السلسلة كدرس كتاب وللتعمق في موضوع واحد من أكثر من زاوية.

وقرأ قداسة البابا اليوم الأصحاح الثالث عشر من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وموضوعه "المحبة"، وسيتناوله في الأسبوعين الأولين من السلسلة الجديدة.

وأوضح قداسته أن الكتاب المقدس لا يوجد فيه كنايات بل حقائق، والمحبة هي مفتاح قلب الإنسان، وهي طريق الإنسان للسماء، والقديس بولس تغزل في المحبة بنظام، فوضع أولًا مقدمة ليشرح مكانة المحبة في حياة الإنسان، ثم تناول مجموعة من الصفات، وبعدها استنتاج أخير "أَمَّا الآنَ فَيَثْبُتُ: الإِيمَانُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةُ، هذِهِ الثَّلاَثَةُ وَلكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ الْمَحَبَّةُ" (١ كو ١٣: ١٣).

كما أوضح قداسة البابا أن كل شيء بدون المحبة، لا قيمة له، مثلما أوضح القديس بولس في مقدمة الأصحاح.  

وتناول قداسته عظمة المحبة في ثلاثة مبادئ أساسية، هي:
١- الكلام بلا محبة هو ضوضاء: قد يتكلم الإنسان بفصاحة أو بلغات أجنبية، ولكن إذا غابت المحبة صار صوته كضوضاء بلا حياة، وهذا هو المعيار الذي يوزن به كلام الإنسان، مثال: الفريسي والعشار. 
٢- الكلام بلا محبة هو فراغ: فالمعرفة والإيمان بدون محبة هو أحد أشكال الكبرياء، مثال: الشيطان.
٣- العطاء أو الخدمة بلا محبة هي باطلة: حتى التضحية القصوى التي تُقدم بلا محبة، فلا تنفع صاحبها، مثال: حنانيا وسفيرة.

وأوصى قداسة البابا أنه ونحن في بدء عام قبطي جديد، أن يراجع الإنسان شكل محبته، لأن الله يقيس المحبة الحقيقية داخل قلب الإنسان.

وقدّم قداسته صورة جوانب المحبة كما قدمها القديس بولس، وأشار إلى علامات نقص المحبة، كالتالي: 
١- الحسد: نقص المحبة يُولِّد لدى الإنسان مشاعر الكراهية والبغضة تجاه الآخر.
٢- نقص المحبة تجاه الله: وتتمثل في إهمال الصلاة وقراءة الكتاب المقدس والأسرار والصوم.
٣- الاستهانة بالحضرة الإلهية في الكنيسة، وعدم محبة السماء. 
٤- السقوط في محبة العالم.

وتناول قداسة البابا علاج نقص المحبة، كالتالي: 
١- المحبة ضد الغيرة، والقديس يوحنا ذهبي الفم قال: "الحاسد عدو لنفسه قبل أن يكون عدو لغيره"، فالمحبة هي الدواء الناجع ضد الغيرة، كما تفرح المحبة لفرح الآخرين، "فَرَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ الْبَاكِينَ" (رو ١٢: ١٥). 
٢- المحبة لا تتفاخر، ولا تسعى للشهرة. 
٣- المحبة لا تنتفخ، والمقصود هو كبرياء الإنسان، فالمحبة تبني ولكن الكبرياء يهدم العلاقات، "يُقَاوِمُ اللهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً" (يع ٤: ٦).
٤- المحبة ضد الأنانية وسوء التعامل، فالمحبة تحترم اللفظ بلياقة، وعبارات رقيقة، "«اسْمَحِ الآنَ، لأَنَّهُ هكَذَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نُكَمِّلَ كُلَّ بِرّ»" (مت ٣: ١٥). 
٥- المحبة لا تطلب ما لنفسها، بل تستر كثرة من الخطايا، "لأَنَّ الْمَحَبَّةَ تَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ الْخَطَايَا" (١ بط ٤: ٨).
٦- المحبة ضد الانفعال الشرير والشماتة ولا تحتد، فالمحبة تتمثل في الهدوء والتعامل مع الآخر في الجانب الإيجابي، وقال القديس يعقوب السروجي: "المحبة تطفئ نار الغضب كما تطفئ المياه لهيب النار". 
٧- المحبة لا تظن السوء، بل تفترض حسن النية وتلتمس العذر للآخر، وتحتاج المحبة كذلك حكمة التصرف، "وَلاَ تَفْرَحُ بِالإِثْمِ بَلْ تَفْرَحُ بِالْحَقِّ" (١ كو ١٣: ٦).

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الكتاب المقدس القديس بولس الرسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

طليق رنا سماحة

منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

الموت يصدم مريم عامر منيب

والدها وخطيبها.. الموت يصدم مريم عامر منيب

محمد فاروق شيبا

بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد