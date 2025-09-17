قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الحياة تتغير.. اكتشاف "شبه قمر" جديد يرافق الأرض

قمر - أرشيفية
قمر - أرشيفية
صدى البلد

أعلن علماء الفلك عن اكتشاف كويكب جديد يصنف كـ "شبه قمر" يرافق الكرة الأرضية في مدارها حول الشمس. 

 إكتشاف "شبه قمر" جديد يرافق الأرض 

أطلق على هذا الجرم الصغير اسم 2025 PN7 ويعتبر أصغر شبه قمر يكتشف بالقرب من كوكبنا حتى الآن.

يقدر قطر 2025 PN7 بين 19 و30 متراً ما يجعله صغيراً وخافتاً جداً لدرجة أن اكتشافه تأخر لسنوات عديدة رغم أنه ربما كان موجودا في مدار الأرض منذ عقود.

يعرف "شبه القمر" بأنه جرم سماوي يتبع الشمس في مدار قريب جداً من مدار الأرض، بحيث يبدو للراصد من الأرض وكأنه يلحق بكوكبنا لكنه لا يدور حول الأرض مباشرة مثل القمر الطبيعي.

يختلف "شبه القمر" عن "الأقمار الصغيرة المؤقتة" التي تدور حول الأرض لفترة قصيرة قبل الانفصال عنها. شبه القمر قد يبقى بهذا النمط لعقود، ويظهر وكأنه رفيق مستمر للأرض رغم أنه يدور حول الشمس.

تم رصد 2025 PN7 لأول مرة في 29 أغسطس 2025 بواسطة تلسكوب (بان ستارز-1) في هاواي مع بيانات أرشيفية تشير إلى أنه ربما كان موجوداً منذ 2014. يتبع الكويكب مداراً حول الشمس مشابهاً لمدار الأرض ومن المتوقع أن يظل في هذا النمط لمدة حوالي 60 عاماً قبل أن تتحكم جاذبية الشمس في تغيير مساره إلى مدار أشبه بحدوة الحصان.

أقرب مسافة للأرض حوالي 299 ألف كيلومتر أي أقرب من القمر الذي يبعد نحو 384 ألف كيلومتر.

شبه القمر 2025 PN7  غير مشاهد بالعين المجردة بسبب صغر حجمه وخفوته الشديد حيث يبلغ قدره الظاهري حوالي 26 بينما أضعف النجوم المرئية بالعين المجردة لها قدر حوالي 6 فقط ولكن يمكن رصده فقط باستخدام تلسكوبات متقدمة جداً مزودة بكاميرات حساسة مثل تلك الموجودة في المراصد الفلكية اما التلسكوبات المنزلية أو المناظير العادية لن تكفي.

ان هذا الكويكب آمن تمامًا ولا يشكل أي خطر على الأرض فمداره لا يتقاطع مع الأرض بشكل يجعل الاصطدام ممكناً، وسيبقى في مسار شبه قمري آمن حول الشمس لعقود حتى في حال وقوع اصطدام فحجم الكويكب صغير (19–30 مترًا) والتأثير سيكون محدوداً مقارنة بالكويكبات الكبيرة.

يعتقد أن 2025 PN7 قد يكون جزءا من كويكبات "أرجونا" وهي أجسام صغيرة تتبع مدارات شبيهة بأرضنا أو ربما يكون شظية نتجت عن القمر نفسه.

يمثل اكتشاف 2025 PN7 تذكيراً بمدى ديناميكية الجوار الفضائي للأرض ويكشف عن وجود "رفقاء" قد يحملون معلومات مهمة عن تاريخ النظام الشمسي.

يوفر هذا الجرم السماوي أهدافا محتملة لمهام فضائية مستقبلي للصين التي تستهدف كويكب شبه قمري آخر يعرف باسم "كاموأوالوا".

رغم صغر حجمه يفتح هذا الاكتشاف نافذة لفهم أعمق لديناميكيات الكويكبات القريبة من الأرض ويعطي العلماء فرصة لدراسة هذه الأجسام الصغيرة التي تحيط بنا في الفضاء.

قمر الشمس علماء الفلك الكرة الأرضية كويكب

محافظ الشرقية
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
