دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو بهدف وأسيست لـ صلاح
اعرف نتيجتك من هنا .. الاستعلام عن نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2025
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
حسن العمدة

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن هناك حملة لتشويهي مقابل 700 ألف جنيه على مواقع السوشيال ميديا من أجل إسكاتي، وتلقيت عرضا لشرائي من قبل الزمالك.

وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "أنا مدفوع فيا 700 ألف جنيه لإحدى الشركات من أجل تشويهي بالأرقام أهو، علشان أسكت فقط، علشان الناس متسمعش اللي بقوله، مدفوعين لشركة إلكترونية من أجل تشغيل لجان على السوشيال ميديا، يشتروا كومنتات، صفحات تكتب بوستات ضدك، عيال قاعدة ب150 جنيه في البوست".
وأضاف تامر عبد الحميد: "هم عارفين أني أعرف حاجات حاولوا يشتروني معرفوش، الهدف إيه أنهم عارفين إني معايا معلومة فالأمور أنه لازم يسكت وهأوريك محاولة الشراء بس لازم تشهد أمام مصر أنك شوفت عرض الشراء".

وأوضح: "اللي شوفته دلوقتي محاولات شرائي من اتنين مسئولين في نادي الزمالك، مش هينفع تقول بس انت شوفت بعينك عرض الشراء".

تامر عبد الحميد الزمالك تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق جمهور الزمالك نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

أرشيفية

مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

أرشيفية

باستخدام 12 صاروخا.. القيادي في حركة حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

