بالصور

بجلسة واحدة علاج فعال للسرطان .. دراسة تكشف أنواع تمارين رياضية تدمر الأورام

السرطان
السرطان
اسماء محمد

توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة نوع معين من التمارين الرياضية يساعد في محاربة السرطان لدى المصابين والاصحاء.

وكشفت الدراسة أن تمارين المقاومة تزيد من إنتاج الجسم لبروتينات مضادة للسرطان ويمنع عودته مرة أخرى للمتعافين منه.

تفاصيل الدراسة 

ووفقا لموقع ديلي ميل استهدفت الدراسة النساء المتعافيات من مرض سرطان الثدي ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية لديهن.

وأجريت الدراسة في أستراليا على 32 امرأة أعمارهن 59 عاما تقريبا بعد تناول علاج سرطان الثدي في المراحل من الأولى للثالثة وحصلن على نتائج جيدة بعد جلسة واحدة من تمارين المقاومة.

الاتحاد الدولي لرفع الاثقال

تتضمن تمارين المقاومة رفع الأثقال أو التدريب المتقطع عالي الكثافة HIIT ، وهو عبارة عن دفعات قصيرة ومكثفة من التمارين يليها فترات راحة قصيرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في "ميوكينات"  بروتينات تفرزها العضلات أثناء ممارسة هذا النوع من التمارين الرياضية حيث تعمل على التواصل بين العضلات وأجزاء الجسم، وتنظم عملية الأيض وتمنع الالتهاب الذي يلعب دورا رئيسيا في تكوين الخلايا السرطانية.

سرطان البنكرياس

مدة التمرين ونسبة العلاج 

ووجدت الدراسة  أن جلسة واحدة فقط من تمارين المقاومة لمدة 45 دقيقة كانت كفيلة بزيادة المواد المحاربة للسرطان في الجسم مما يؤدي إلى تحسن واضح لدى المتعافيات، موضحة أن هذه الزيادة يمكن أن تبطئ نمو الخلايا السرطانية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

وأوضح فرانشيسكو بيتاريغا، الباحث الرئيسي في الدراسة وطالب الدكتوراه بجامعة إديث كوان في أستراليا، أن هذه الدراسة تكشف التأثيرات المضادة للسرطان على المستوى الخلوي وهذا هو السبب في قدرة بعض التمارين الرياضية على خفض خطر تطور السرطان والوفاة بل ومنع عودته للمتعافيات.

أهم معلومة في تمرين العلاج 


ولكن توصلت الدراسة إلى نقطة مهمة وهى أن شدة التمرين كانت السبب الأساسي وراء هذه التغيرات الإيجابية، وليس نوع التمرين نفسه وبالتالي يمكن الاختيار بين تمارين المقاومة أو التدريب المتقطع عالي الكثافة.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تفتح باب الأمل لعلاج انواع السرطان الأخرى والوقاية منها أو من عودة الإصابة بها، حيث إن تمارين المقاومة يمكن أن تكون سببا في الوقاية من عدد كبير من الأمراض الخطيرة الأخرى خاصة إذا تمت ممارستها لفترة كبيرة. 

