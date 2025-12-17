أماني محفوظ: الأسرة الشرارة الأولى لاكتشاف الموهبة وضفاير تجربة فنية تمزج الإبداع بالجمال

أكدت الشاعرة أماني محفوظ، مؤسسة فرقة «ضفاير»، أن الأسرة تلعب الدور الأهم في اكتشاف مواهب الأبناء وتنميتها، مشددة على أن الدعم الأسري الحقيقي يمثل حجر الأساس في صقل الموهبة وضمان استمرارها وتطورها.

موهبة فطرية في الفنون التشكيلية

وأوضحت أماني محفوظ أنها بدأت اكتشاف موهبتها في سن مبكرة، حيث كتبت أولى تجاربها الشعرية وهي في الحادية عشرة من عمرها داخل المدرسة، لافتة إلى أن كتاباتها في تلك المرحلة اتسمت بالحزن والعمق، تعبيرًا عن مشاعر تلك الفترة العمرية، إلى جانب امتلاكها موهبة فطرية في الفنون التشكيلية، والتي أسهمت لاحقًا في تشكيل رؤيتها الفنية وهويتها الإبداعية.

الامتزاج والتكوين الفني

وخلال لقائها مع الإعلامية جاسمين طه زكي ببرنامج «ست ستات» المذاع عبر قناة DMC، كشفت أماني محفوظ أن اسم فرقة «ضفاير» جاء انعكاسًا لعلاقتها الخاصة بفكرة الضفائر، التي ما زالت تحرص عليها حتى اليوم، معتبرة أن الاسم يرمز إلى الامتزاج والتكوين الفني المتعدد.

وأضافت أن تأسيس فرقة «ضفاير» عام 2013 جاء انطلاقًا من رغبتها في تقديم تجربة فنية متكاملة تمزج بين الشعر والموسيقى والغناء، موضحة أنها حرصت على تنوع المحتوى داخل الفرقة، ليحصل الجمهور على تجربة فنية شاملة تحمل أكثر من لون وإحساس.

وأكدت أماني محفوظ ثقتها الدائمة في ذائقة الجمهور، مشيرة إلى أن الحضور والتفاعل المستمرين مع عروض «ضفاير» يعكسان ميل الجمهور الفطري لكل ما هو جميل وصادق، لافتة إلى أن أعمالها تركز بشكل خاص على قضايا المرأة، لما تحمله من تنوع إنساني ووجداني ثري ينعكس بوضوح في الكتابة الشعرية.

قضايا المرأة والمجتمع

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأسرة تظل نقطة الانطلاق الأساسية في جميع أعمالها الفنية، قبل التوسع في تناول قضايا المرأة والمجتمع، باعتبارها النواة الأولى التي يتشكل من خلالها الوعي والوجدان.