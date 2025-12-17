قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
أماني محفوظ: الأسرة الشرارة الأولى لاكتشاف الموهبة وضفاير تجربة فنية تمزج الإبداع بالجمال

الشاعرة أماني محفوظ
الشاعرة أماني محفوظ
محمد البدوي

أكدت الشاعرة أماني محفوظ، مؤسسة فرقة «ضفاير»، أن الأسرة تلعب الدور الأهم في اكتشاف مواهب الأبناء وتنميتها، مشددة على أن الدعم الأسري الحقيقي يمثل حجر الأساس في صقل الموهبة وضمان استمرارها وتطورها.

موهبة فطرية في الفنون التشكيلية

وأوضحت أماني محفوظ أنها بدأت اكتشاف موهبتها في سن مبكرة، حيث كتبت أولى تجاربها الشعرية وهي في الحادية عشرة من عمرها داخل المدرسة، لافتة إلى أن كتاباتها في تلك المرحلة اتسمت بالحزن والعمق، تعبيرًا عن مشاعر تلك الفترة العمرية، إلى جانب امتلاكها موهبة فطرية في الفنون التشكيلية، والتي أسهمت لاحقًا في تشكيل رؤيتها الفنية وهويتها الإبداعية.

 الامتزاج والتكوين الفني 

وخلال لقائها مع الإعلامية جاسمين طه زكي ببرنامج «ست ستات» المذاع عبر قناة DMC، كشفت أماني محفوظ أن اسم فرقة «ضفاير» جاء انعكاسًا لعلاقتها الخاصة بفكرة الضفائر، التي ما زالت تحرص عليها حتى اليوم، معتبرة أن الاسم يرمز إلى الامتزاج والتكوين الفني المتعدد.

وأضافت أن تأسيس فرقة «ضفاير» عام 2013 جاء انطلاقًا من رغبتها في تقديم تجربة فنية متكاملة تمزج بين الشعر والموسيقى والغناء، موضحة أنها حرصت على تنوع المحتوى داخل الفرقة، ليحصل الجمهور على تجربة فنية شاملة تحمل أكثر من لون وإحساس.

وأكدت أماني محفوظ ثقتها الدائمة في ذائقة الجمهور، مشيرة إلى أن الحضور والتفاعل المستمرين مع عروض «ضفاير» يعكسان ميل الجمهور الفطري لكل ما هو جميل وصادق، لافتة إلى أن أعمالها تركز بشكل خاص على قضايا المرأة، لما تحمله من تنوع إنساني ووجداني ثري ينعكس بوضوح في الكتابة الشعرية.

قضايا المرأة والمجتمع

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأسرة تظل نقطة الانطلاق الأساسية في جميع أعمالها الفنية، قبل التوسع في تناول قضايا المرأة والمجتمع، باعتبارها النواة الأولى التي يتشكل من خلالها الوعي والوجدان.

