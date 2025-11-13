قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مناقشة ديوان "شموس ضاحكة" ضمن حفلات النشر الإقليمي بجنوب سيناء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد قصر ثقافة طور سيناء، حفل توقيع ومناقشة ديوان "شموس ضاحكة" للشاعرة آمال يوسف، وذلك ضمن سلسلة حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي، التي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطط وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الحراك الأدبي وتشجيع المبدعين.

أدار اللقاء رحاب الشيخ، مدير الشئون الثقافية، وشارك به كل من الناقد الأدبي محمد الدسوقي، والشاعر إبراهيم صبحي، وشهد حضور منيرة فتحي مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، حسام خلف الله رئيس نادي الأدب، وعبد العال عبد العزيز مدير إدارة الموهوبين بمديرية الشباب والرياضة، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت الفعاليات بكلمة الناقد محمد الدسوقي، أشار خلالها إلى أن العلاقة بين التجربة الشعرية واستراتيجية كتابتها هي المحرك الأساسي الذي يمنح النص عمقه الإبداعي، موضحا أن الشاعر الحقيقي هو من ينجح في نقل التجربة من المعاينة الخارجية إلى المعايشة الداخلية المنفعلة، لتتحول إلى بناء فني نابض بالحياة.

من ناحيته، أوضح الشاعر إبراهيم صبحي أن الديوان يمثل تجربة شعرية مغايرة تعكس خصوصية صوت الشاعرة آمال يوسف، متوقفا عند عدد من المحاور النقدية، أبرزها "التجسيم والمفارقة".

وتوالت المداخلات من قِبل الأدباء والشعراء المشاركين الذين تناولوا قصائد الديوان من حيث البناء الموسيقي والتفعيلة والخيال والصور الشعرية، مؤكدين أن الشاعرة تمتلك حسا فنيا رقيقا وقدرة على التعبير الوجداني بعمق وبساطة.

وفي ختام اللقاء، قدمت الشاعرة آمال يوسف الشكر لنادي الأدب على استضافة اللقاء، وألقت عددا من قصائد الديوان، منها: صمت القلم، شهقة روح، دوري الأيام، دفقة أمي، انتظار، حكاية شاعر، ودمع، وسط تفاعل من الشعراء الحضور منهم سلام مدخل، وياسر محمد مسئول نادي الأدب، والكاتب المسرحي حسن الإمام.

جاء الحفل ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة، للاحتفال بالكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي الخاصة بفرع ثقافة جنوب سيناء، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم النشاط الأدبي بالمحافظات.

قصر ثقافة طور سيناء ديوان شموس ضاحكة للشاعرة آمال يوسف مسابقة النشر الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

استمرار الحملات الميدانية بجنوب الغردقة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري

صورة موضوعية

سفاجا تواصل أعمال الصيانة والرصف لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري

محافظ الفيوم

الأنصاري يناقش الاستعدادات النهائية لتنظيم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد