مناقشة ديوان "شموس ضاحكة" ضمن حفلات النشر الإقليمي بجنوب سيناء

شهد قصر ثقافة طور سيناء، حفل توقيع ومناقشة ديوان "شموس ضاحكة" للشاعرة آمال يوسف، وذلك ضمن سلسلة حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي، التي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطط وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الحراك الأدبي وتشجيع المبدعين.

أدار اللقاء رحاب الشيخ، مدير الشئون الثقافية، وشارك به كل من الناقد الأدبي محمد الدسوقي، والشاعر إبراهيم صبحي، وشهد حضور منيرة فتحي مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، حسام خلف الله رئيس نادي الأدب، وعبد العال عبد العزيز مدير إدارة الموهوبين بمديرية الشباب والرياضة، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت الفعاليات بكلمة الناقد محمد الدسوقي، أشار خلالها إلى أن العلاقة بين التجربة الشعرية واستراتيجية كتابتها هي المحرك الأساسي الذي يمنح النص عمقه الإبداعي، موضحا أن الشاعر الحقيقي هو من ينجح في نقل التجربة من المعاينة الخارجية إلى المعايشة الداخلية المنفعلة، لتتحول إلى بناء فني نابض بالحياة.

من ناحيته، أوضح الشاعر إبراهيم صبحي أن الديوان يمثل تجربة شعرية مغايرة تعكس خصوصية صوت الشاعرة آمال يوسف، متوقفا عند عدد من المحاور النقدية، أبرزها "التجسيم والمفارقة".

وتوالت المداخلات من قِبل الأدباء والشعراء المشاركين الذين تناولوا قصائد الديوان من حيث البناء الموسيقي والتفعيلة والخيال والصور الشعرية، مؤكدين أن الشاعرة تمتلك حسا فنيا رقيقا وقدرة على التعبير الوجداني بعمق وبساطة.

وفي ختام اللقاء، قدمت الشاعرة آمال يوسف الشكر لنادي الأدب على استضافة اللقاء، وألقت عددا من قصائد الديوان، منها: صمت القلم، شهقة روح، دوري الأيام، دفقة أمي، انتظار، حكاية شاعر، ودمع، وسط تفاعل من الشعراء الحضور منهم سلام مدخل، وياسر محمد مسئول نادي الأدب، والكاتب المسرحي حسن الإمام.

جاء الحفل ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة، للاحتفال بالكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي الخاصة بفرع ثقافة جنوب سيناء، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم النشاط الأدبي بالمحافظات.