أعراض فيروس الكبد الوبائي B

يعد فيروس التهاب الكبد الوبائي بي من الامراض المنتشرة فى مختلف دول العالم ويصعب اكتشافها في المراحل الأولى.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، لا تظهر الأعراض على كثير من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي B المزمن، ولا يدركون إصابتهم به وإذا ظهرت الأعراض مع عدوى حادة، فقد تظهر في أي وقت بين 8 أسابيع و5 أشهر بعد التعرض و عادةً ما تستمر الأعراض لعدة أسابيع، ولكن قد يستمر المرض لدى بعض الأشخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر.

أعراض التهاب الكبد الوبائي B

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الكبد الحاد B ما يلي:

بول داكن أو براز بلون الطين

أشعر بالتعب

حمى

آلام المفاصل

فقدان الشهية

الغثيان، آلام المعدة، القيء

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

يعاني ما يصل إلى نصف الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين والبالغين من أعراض التهاب الكبد الحاد من النوع ب ومع ذلك، فإن معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يعانون من أي أعراض.

يمكن أن يستغرق ظهور أعراض التهاب الكبد المزمن B عقودًا من الزمن وقد تكون مشابهة لأعراض.