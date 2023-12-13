كشفت شركة فيفو عن أرخص هاتف أندرويد في 2023، وهو هاتف Vivo Y16 الذي يأتي بسعر يبدأ من 5000 جنيه مصري في مصر.

يتميز الهاتف Vivo Y16 بشاشة IPS LCD مقاس 6.51 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف Vivo Y16 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف Vivo Y16 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

ويأتي الهاتف Vivo Y16 بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة المستخدم Funtouch OS 12.

ويعتبر هاتف Vivo Y16 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف أندرويد بسعر رخيص ومميزات مناسبة للاستخدام اليومي.

أرخص هاتف أندرويد في 2023..لأصحاب المرتبات المحدودة

مواصفات هاتف Vivo Y16

الشاشة: IPS LCD مقاس 6.51 بوصة بدقة HD+.

المعالج: MediaTek Helio P35.

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

الكاميرا: كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

أرخص هاتف أندرويد في 2023..لأصحاب المرتبات المحدودة