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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية مع مسؤولي وزارة التجارة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقشت  لجنة الضرائب والجمارك بـ اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى  طلبات ومقترحات الأعضاء ممثلى الغرف كما تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالتشوهات الجمركية  الناتجة عن زيادة الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على بعض الأصناف عن الضريبة الجمركية على المنتج التام وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعريفة الجمركية لمعالجة إثر هذه التشوهات.


كما استعرضت اللجنة خطاب رئيس مصلحة الجمارك بشأن حث المتعاملين مع مصلحة الجمارك على أن يتم شحن الرسائل المستوردة من الخارج وجهتها النهائية الموانئ الجافة أو أحد المستودعات المقامة خارج الموانئ حتى لا تتكبد الشركات رسوم أرضيات وغرامات باهظة وذلك من أجل تيسير عملية الإفراج الجمركى على السلع والبضائع المستوردة من الخارج.

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وطبقا لتصريحات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن الهيئة تُعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020  فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.

 

وأشار إلى أن الهيئة تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص، وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية.. كما تضم نخبة من الكوادر وفريق عمل متكامل من أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية على أحدث التقنيات المستخدمة في الفحص والتحليل.. وكذلك نظم اعتماد واعتراف دولي في جميع مجالات إجراءات تقييم المطابقة (ISO 17065, ISO 17020, ISO 17025 & PT Unit).

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وأوضح أن الهيئة هي إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.

اتحاد الصناعات المصرية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات التشوهات الجمركية وزارة التجارة التجارة الخارجية

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