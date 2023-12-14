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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود.. وغزة تواجه عاصفة كاملة من الأمراض الفتاكة

صحف السعودية
صحف السعودية
  • وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود
  • بوتين: السلام ممكن بعد "استئصال النازية" و"نزع السلاح" في أوكرانيا
  • قطاع غزة يواجه «عاصفة كاملة» من الأمراض الفتاكة
  • مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 جراء العمليات الإسرائيلية في جنين

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم، الخميس، بعدة أحداث عالمية ومحلية.

جاء في صحيفة “عكاظ” أن الديوان الملكي السعودي أصدر بيانا جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود".

وأضاف البيان أنه: "سيصلي عليها اليوم، الخميس الموافق 1 / 6 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وتابع: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقالت صحيفة “الرياض” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال اليوم، الخميس، إن “السلام سيتحقق عندما نصل إلى أهدافنا التي لم تتغير، وهي اجتثاث النازية في أوكرانيا ونزع سلاح الدولة الأوكرانية والوضع الحيادي لها”.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي: "عندما يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليصفق تحية لنازي خدمة في فرقة "إس إس" في كندا على مرأى ومسمع من العالم أجمع. كيف يمكن وصف هذا سوى بـ "النازية"؟.

ويعتقد الرئيس الروسي أن إمداد أوكرانيا سيتوقف في يوم من الأيام، معربا :"747 دبابة تم تدميرها، وأكثر من ألفين من المدرعات منذ الهجوم الأوكراني المضاد".

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وقال بوتين: “تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ليس مرتبطا فقط بنا، وبدأت القطيعة مع أوروبا عقب الانقلاب في أوكرانيا عام 2014".

وأضاف أن موسكو حاولت لعشرات السنين إقامة العلاقات مع أوكرانيا، وان جنوب وشرق أوكرانيا كان دائما روسيا وهي أرض روسية تاريخيا.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن سكان قطاع غزة المحاصرين الذين نجوا حتى الآن من القصف والنيران الإسرائيلية، يواجهون قاتـلا صامتا غير مرئي يطاردهم الآن وهو المرض.

وقال عشرة من الأطباء وعمال الإغاثة لوكالة الأنباء رويترز إن نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى أدى إلى وقوع مئات الآلاف في براثن الإصابة بصدمات.

وأضافوا أنه ولم يعد هناك مفر من انتشار الأوبئة في القطاع مع انهيار النظام الصحي.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف": “بدأت العاصفة الكاملة للمرض. والآن صار السؤال القائم هو إلى أي مدى سيزداد الأمر سوءا”.

وأظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة من 29 نوفمبر إلى العاشر من ديسمبر، قفزت أعداد حالات الإصابة بالإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة 66 بالمائة لتصل إلى 59895 حالة، وزادت 55% بين بقية الفئات من السكان في نفس الفترة.

وقالت الوكالة إن الأرقام غير مكتملة حتما نظرا لانهيار جميع الأنظمة والخدمات في غزة بسبب الحرب.

وقال رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر بخانيونس بجنوب غزة أحمد الفرا لرويترز يوم الثلاثاء إن القسم مكتظ بالأطفال المصابين بالجفاف الحاد الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي في بعض الحالات، فيما تفاقم عدد حالات الإصابة بالإسهال الحاد إلى أربعة أمثال العدد المعتاد.

وأضاف أنه علِم بوجود 15 إلى 30 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي إيه في خانيونس خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح قائلا: "فترة حضانة الفيروس تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر، لذلك بعد شهر ستكون هناك قفزة في عدد حالات التهاب الكبد الوبائي".

وأوردت نفس الصحيفة مصرع 13 وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي غزة.

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام، اليوم الخميس: "تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".

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صحف السعودية| وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود.. وغزة تواجه عاصفة كاملة من الأمراض الفتاكة


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