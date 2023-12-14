الطائرة السعودية رقم 26 لإغاثة أهالي غزة تغادر مطار الملك خالد الدولي

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية ال 26 متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

يأتي ذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد طبية وإيوائية تزن 24 طنا.

وتأتي تلك المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبنا نقلت وكالة الأنباء السعودية.



ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

