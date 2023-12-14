عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر مصر.. السعودية ترسل طائرة المساعدات الإنسانية الـ 27 إلى غزة

طائرة المساعدات السعودية
طائرة المساعدات السعودية إلى غزة

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأن الطائرة الإغاثية السعودية الـ27 غادرت الرياض متجهة إلى مطار العريش في مصر لنقل المساعدات إلى غزة.

وأضافت الوكالة الأنباء السعودية، أن الطائرة الإغاثية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة السعودية، أن الطائرة تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن 14 سيارة إسعاف سعودية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بين مصر وغزة متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.

الطائرة السعودية رقم 26 لإغاثة أهالي غزة تغادر مطار الملك خالد الدولي

اقتصاد السعودية | انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإسلامي 2023

السعودية الرياض غزة مصر مطار العريش وزارة الدفاع السعودية قطاع غزة معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

الطائرة السعودية رقم 26 لإغاثة أهالي غزة تغادر مطار الملك خالد الدولي

اقتصاد السعودية | انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإسلامي 2023

اقتصاد السعودية| انطلاق المعرض التجاري الدولي بمركز جدة للمعارض والمنتديات

اختيار السعودية في منصب رفيع بـ صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

الجامعة العربية: لمسنا الحيادية والشفافية من القضاة المشرفين على الانتخابات المصرية

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بطريق أسيوط القاهرة الغربي

كريم بنزيما عن مواجهة الأهلي: نعلم أنها مباراة صعبة

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 1888 شهيدا

عبر مصر.. السعودية ترسل طائرة المساعدات الإنسانية الـ 27 إلى غزة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار.. شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ