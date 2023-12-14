عبر مصر.. السعودية ترسل طائرة المساعدات الإنسانية الـ 27 إلى غزة

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأن الطائرة الإغاثية السعودية الـ27 غادرت الرياض متجهة إلى مطار العريش في مصر لنقل المساعدات إلى غزة.

وأضافت الوكالة الأنباء السعودية، أن الطائرة الإغاثية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة السعودية، أن الطائرة تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن 14 سيارة إسعاف سعودية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بين مصر وغزة متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.